Confartigianato organizza un seminario gratuito di formazione per la sicurezza alimentare

Confartigianato Pescara ha organizzato un seminario formativo gratuito sul tema della sicurezza alimentare.Appuntamento lunedì 6 maggio dalle 9,45 nella sede dell'associazione in piazza Garibladi 42/6. Il seminario “Sicurezza alimentare: le non conformità più frequenti riscontrate durante l’attività di vigilanza inerente l’igiene degli alimenti” è destinato ai professinisti del settore ovvero elaterie, pasticcerie, pizzerie, gastronomie, ristoranti, bar, cocktelerie, macellerie, fruttivendoli.

"Riuscire a districarsi in un sistema di norme a volte complesso e, nello stesso tempo, offrire alla clientela un servizio che è garanzia di qualità. La Asl incontrerà le attività del settore food per evidenziare le non conformità più frequenti riscontrate durante l’attività di vigilanza effettuata per controllare l’igiene degli alimenti. Lo scopo è quello di facilitare la comprensione della normativa vigente in modo da evitare di incorrere in contestazioni e sanzioni. Saranno illustrati criticità e comportamenti non corretti che vengono maggiormente rilevati durante le ispezioni e ampio spazio sarà dedicato al confronto diretto con gli operatori che potranno porre domande e risolvere dubbi."