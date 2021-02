Confartigianato propone un pacchetto di proposte per salvare il commercio pescarese

Un pacchetto di misure da concordare con il prefetto per dare un minimo di respiro alle attività commerciali e artigianali pescaresi in grave difficoltà a causa delle nuove restrizioni imposte per il Coronavirus. Confartigianato imprese Pescara, nel corso di una videoconferenza con il prefetto Di Vincenzo, ha illustrato le principali misure fra cui la possibilità di spostarsi fra comuni per andare dal proprio artigiano e commerciante di fiducia,rinegoziazione dei canoni di locazione, ristoranti e bar aperti a pranzo e a cena con prenotazione obbligatoria e negozi aperti anche in zona rossa.

Secondo l'associazione, nuove restrizioni sarebbero fatali per tutto il comparto e per questo ha chiesto al prefetto di fare da portavoce con il Ministero per questi interventi. Nel corso del confronto si è parlato anche della sentenza del Tar del Lazio che ha disposto l'annullamento della misura del dpcm del 14 gennaio che escludeva i centri estetici dai servizi alla persona erogabili in zona rossa chiedendo al prefetto di informare gli organi preposti di questa sentenza. Inoltre, si valuta l'ipotesi di firmare un protocollo con il Comune, la prefettura, la camera di commercio e l'ordine dei commercialisti assieme ai proprietari immobiliari per rinegoziare i canoni di locazione per superare l'attuale crisi.

Chiesta, poi, maggiore attenzione sul fronte della prevenzione al fine di scongiurare altre chiusure, concentrando i controlli nei luoghi e nei giorni degli assembramenti che sono facilmente prevedibili compresi gli ingressi contigentati nelle piazze e strade: