Confartigianato Imprese Pescara rinnova le cariche, Di Blasio confermato presidente

Confartigianato Imprese Pescara rinnova le cariche, Giancarlo Di Blasio è stato confermato presidente. Vicepresidente è Paolo Verdecchia, che succede a Gabriele Sillari. Confermato anche il vicepresidente vicario, Barbara Lunelli. L’assemblea si è svolta ieri, 8 ottobre.

"Ringrazio tutti per la fiducia - afferma il presidente, alla guida dell'associazione dal 2016 - La pandemia in atto ha stravolto la nostra quotidianità e generato una crisi durissima. In questa fase delicata è ancora più cruciale il ruolo della Confartigianato, che rappresenta il mondo artigiano e delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell'economia pescarese".

Vicepresidente e direttivo resteranno in carica per 4 anni. Tra le sfide che aspettano Confartigianato Pescara, annuncia Di Blasio, c'è l'apertura della nuova sede in via D'Annunzio, che si conta di portare a compimento all'inizio del nuovo anno.