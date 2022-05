Confartigianato su concerto di Jimmy Sax e Giro d'Italia: "Ecco la Pescara che vogliamo, anche caotica"

Confartigianato Pescara è soddisfatta sia per il concerto di Jimmy Sax che per il passaggio del Giro d'Italia nel capoluogo adriatico.

«Una città in movimento, allegra, ospitale: l'intero sistema di eventi collegato alla partenza di tappa del Giro d'Italia, primo fra tutti il concerto di Jimmy Sax, hanno rilanciato l'immagine della Pescara che tutti vogliamo».

A sottolinearlo è il direttore di Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale, che ringrazia l’assessore Cremonese «per la grande macchina organizzativa che, dopo due anni difficili, ha fatto riemergere in pieno lo spirito della città».

Così prosegue il direttore dell'associazione di categoria: «Una scelta importante non soltanto per l'evento in sé che promuove l'immagine di Pescara a livello internazionale, ma perché ha reso evidente anche lo spirito di collaborazione con cui le realtà economiche partecipano a queste iniziative. Basti solo pensare a quanti esercizi hanno preso parte al contest delle vetrine. Ecco Pescara è tornata a essere Pescara, quella che noi vogliamo venga lanciata a livello di promozione turistica. Bisogna lavorare, e molto, per salire di livello, ma ci sono tutti i presupposti per essere attrattivi. Piazza della Rinascita, la sera del concerto, era piena di persone arrivate esclusivamente per divertirsi e per stare bene. Questa è la nostra città, vitale, accogliente, allegra, anche caotica se vogliamo, questa è la nostra vocazione che non può essere snaturata per interessi di “parte”. Da oggi non si deve e non si può più tornare indietro. C'è bisogno di organizzare eventi di qualità e parallelamente essere lungimiranti con una strategia a medio lungo termine per lo sviluppo turistico che non può prescindere dalla comunicazione. La nostra associazione è a disposizione dell’assessore Cremonese, per dare il contributo per la realizzazione di iniziative attrattive, che valorizzino la città. Per questo, chiediamo subito un incontro nel quale potremo già cominciare a confrontarci su idee e proposte sulle quali lavorare in tempi stretti».