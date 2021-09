La richiesta di Confartigianato sulla chiusura della Riello: "La Regione intervenga in modo più incisivo"

La Regione deve intervenire in modo incisivo per scongiurare la chiusura dello stabilimento della Riello a Villanova di Cepagatti. Lo ha chiesto Confartigianato Imprese Pescara ricordando che 71 lavoratori rischiano di rimanere a casa senza prospettive future. Secondo l'associazione, è inaccettabile che un'azienda senza crisi di produzione decida di delocalizzare senza aprire nemmeno un confronto, e per questo il governatore Marsilio e gli assessori competente devono farsi sentire con il Governo e con i parlamentari, nonostante gli sforzi fatti dall'assessore Quaresimale che però non sono sufficienti.

"Servono strumenti normativi che impediscano o scoraggino decisioni di questo tipo, perché i risvolti sociali di vicende come questa sono gravissimi. Troppo spesso, ormai, si assiste ad atteggiamenti simili da parte dei grandi gruppi imprenditoriali: prendono ciò che c'è da prendere sul territorio e lo abbandonano quando trovano soluzioni più convenienti, a discapito dei lavoratori e delle loro famiglie. E' arrivato il momento di mettere un freno a fenomeni di questo tipo", conclude l'associazione di categoria, esprimendo "vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie"