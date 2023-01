La camera di commercio convoca un nuovo tavolo per pubblicare il terzo bando per il collegamento marittimo con la Croazia

La camera di commercio di riprova ed è pronto a pubblicare un terzo bando per individuare un operatore marittimo che possa garantire per la prossima estate il collegamento fra Pescar e la Croazia. L'ente, infatti, ha fatto sapere di aver predisposto la convocazione di tavoli di confronto con i portatori d'interesse ed operatori economici che manifesteranno l'intenzione di procedere con il servizio, come previsto dal protocollo d'intesa siglato con la Regione Abruzzo, l'autorità portuale del mare Adriatico centrale, la capitaneria di porto di Pescara e il porto turistico "Marina di Pescara" oltre al Comune dove si prevede proprio la pubblicazione del bando con il contributo economico necessario per le annualità prossime per collegamento esclusivo di passeggeri fra Pescara e uno o più porti della Croazia:

"Al fine di meglio definire le caratteristiche, la durata e gli oneri economici relativi al servizio da attivare, saranno convocati incontri individuali con gli operatori economici interessati da svolgersi nella sede della camera di commercio Chieti Pescara, in via Conte di Ruvo 2, a Pescara. Nel corso degli incontri sarà fornito un riepilogo delle attività svolte e saranno acquisite, a titolo meramente esplorativo ed informativo e senza alcun vincolo per le amministrazioni procedenti, le proposte e le valutazioni dei partecipanti. I soggetti interessati sono pregati di inviare richiesta di partecipazione alla Segreteria di Presidenza dell’Ente, tramite mail all’indirizzo segreteria.presidenza@chpe.camcom.it o telefonando al numero 0854536231"

Ricordiamo che un primo bando era andato deserto nel maggio 2022, ed un successivo nuovo bando a novembre 2022.