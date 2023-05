Riaperto dal Comune il bando per i contributi agli affitti per l'anno 2021

Il Comune di Pescara ha riaperto il bando per l'accesso ai contributi economici per il pagamento di locazioni d'affitto per cittadini e famiglie in difficoltà economica. Il bando, scaduto lo scorso novembre, è relativo all'anno 2021. Per partecipare al bando è necessario scaricare la modulistica e i termini di scadenza sono: fino al 12 maggio alle 12 per l'invio della domanda, fino al 16 maggio alle 12 per osservazioni e integrazioni. Si tratta di un contributo economico che era stato attivato per persone o nuclei familiari che hanno difficoltà a pagare gli affitti delle proprie abitazioni, e che era stata in particolare attivata durante il periodo della pandemia da Covid e delle restrizioni.

Ovviamente chi ha già beneficiato del contributo non potrà partecipare al nuovo bando. Per informazioni e per scaricare la documentazione: https://www.comune.pescara.it/node/7015