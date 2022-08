Commercio, l'amministrazione raccoglie l'appello dell'Ascom: sì ad un calendario invernale e l'assessore stila alcune priorità

“Sono sempre pronto al confronto costruttivo. Ascolto tutti e mio compito è quello di fare sintesi ,per cui ben venga qualsiasi tavolo di confronto dove discutere di idee. La mia disponibilità per lavorare insieme è h24: è sempre stato così. Come dico sempre bisogna remare insieme e questo non significa dire 'bravo assessore stai facendo bene'. A volte le scelte possono dimostrarsi sbagliate, a volte giuste, ma lavorare in sintonia è importante e anche sulle scelte che si fanno, nelle sedi opportune, si possono mostrare i propri dubbi e rimostranze. Il mio obiettivo è sempre fare il meglio anche se a volte, essendo tante le voci, qualcosa può non accontentare pienamente chiunque, ma fare sintesi vuol dire proprio questo: cercare la soluzione migliore che porti vantaggi a tutto il settore”.

Con queste parole l'assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese raccoglie l'appello di Olivia Chiarolla, presidente dell'Ascom Pescara con cui scontri, anche duri, ci sono stati.

Programmare dunque in tempo la stagione invernale è anche per lui una priorità e la richiesta della presidente è pienamente accolta sia da lui che da Fabrizio Rapposelli, presidente della commissione commercio cui pure la Chiarolla si è rivolta. “Ascoltarli per me è sempre stata una priorità perché noi siamo quelli che vanno a compare nei loro negozi e si siedono ai tavoli per mangiare. Riprenderemo le commissioni la prossima settimana. Avendo la delega anche all'edilizia scolastica il primo incontro lo dedicherò a questo per capire ascoltando l'assessore qual è la situazione, ma subito dopo la prima cosa sarà ascoltare loro perché ci sia una programmazione giusta ed adeguata per la nostra città”.

Cremonese, da parte sua, alcuni punti li ha già focalizzati. Il primo è aprire la città al turismo congressuale. “Anche se abbiamo carenze di strutture, stiamo puntando a questa realtà. E' molto importante puntare anche su questo tipo di turismo e posso anticipare che stiamo già lavorando per portare a Pescara un evento di portata nazionale. L'obiettivo generale – aggiunge – deve essere quello di fare del turismo invernale non più qualcosa di occasionale, va incrementato e quello congressuale è certamente un segmento che in questo senso può avere un ruolo importante.

Quindi gli eventi e su alcune date utili si sta già ragionando, fa sapere. Tra queste anche la notte di Halloween, festa anglosassone ormai pienamente adottata dal Vecchio Continente. “Oggi tutto il commercio è in crisi – sottolinea Cremonese – ecco perché credo che sia arrivato il momento di ampliare la visione anche nella nostra città. Pensiamo ad eventi che possano coinvolgere non solo il centro dove è naturale che si punti per il settore, ma anche altre zone della città, sempre sulla base della disponibilità dei commercianti a fare orari diversi”.

Valutare delle date insieme per creare eventi che attraggano, dunque, è un altro tassello per l'assessore regionale e su questo le associazioni vorrano certamente aver voce. Pensando al Natale la volontà è quella di puntare sui bambini “non solo per farli felici, ma perché sono loro che portano presenza per partecipare agli eventi che si potranno realizzare. Su alcune iniziative anche a basso costo iniziamo a ragionare. Voglio poi sottolineare – prosegue l'assessore al commercio – che anche quest'anno come facciamo dal 2019, accenderemo le luminarie già a fine novembre così da farlo coincidere con il black friday, una scelta in cui l'amministrazione è stata lungimirante”.

Cremonese ricorda quindi che a settembre partirà anche la collaborazione dell'università per l'Urban box: “siamo a lavoro per potenziare l'informazione turistica, ma con l'ateneo diventerà anche un polo di promozione dell'intero territorio. Avremo presto anche una app che metterà a sistema la comunicazione dell'ente con il portale turistico 'Vivi Pescara' con le iniziative di tutta la città. Abbiamo incontrato il presidente della regione: la legge sul turismo sarà presto calendarizzata e con quella arriveranno molti fondi. Dobbiamo cogliere l'opportunità. Sul confronto con tutte le associazioni di categoria da parte mia resta la massima disponibilità”.