Commercianti e imprenditori sulla manifestazione in piazza Salotto: "Agitatori estranei al nostro mondo"

Una manifestazione pacifica e civile, senza rischio di contagi, fatta con grande senso di responsabilità. Così gli organizzatori della protesta di ieri sera in piazza Salotto, voluta da Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti, hanno commentato l'esito dell'iniziativa per dire no al nuovo dpcm del Governo che impone restrizioni giudicate inaccettabili dai ristoratori e dai commercianti colpiti direttamente dal provvedimento.

Gli organizzatori accolgono anche positivamente l'impegno preso dall'assessore Cremonese e dal sindaco Masci per un consiglio comunale straordinario sul tema, in quanto solo con un rafforzamento dei rapporti e della collaborazione fra istituzioni e foze sociali si potrà garantire un esito positivo alla battaglia. Le associazioni poi condannano gli incidenti e i momenti di tensione vissuti a margine della manifestazione:

