Come risparmiare sulla bolletta della luce

L’elettricità è fondamentale per la vita quotidiana, che sarebbe impensabile senza poter dare energia a elettrodomestici, computer, smartphone e lampadine. L’elettricità è anche una risorsa che costa e la bolletta è quindi una voce di spesa obbligata nel bilancio familiare. È possibile comunque ridurre i consumi, e quindi i costi, senza dover rinunciare allo stile di vita moderno facendo attenzione grazie all’adozione di piccoli accorgimenti e scegliendo le offerte luce casa più convenienti.

Il primo ambito su cui intervenire è l’eliminazione degli sprechi. Riguardo l’illuminazione, è sempre consigliabile spegnere le luci quando si lascia una stanza o quando la luce solare è sufficiente. Le vecchie lampadine a incandescenza andrebbero poi sostituite con lampadine LED, che consumano meno a parità di luminosità.

Anche gli elettrodomestici sono una fonte di consumo importante. Per risparmiare in questo ambito, è per esempio necessario scollegare dalla rete elettrica i dispositivi che non si stanno utilizzando, come un caricabatteria o il televisore. Se possibile, vanno sostituiti i modelli più vecchi degli elettrodomestici con quelli più recenti di classe A+++ che, grazie alla tecnologia, offrono prestazioni migliori con un minore uso di corrente.

Coloro che hanno climatizzatori o impianti di riscaldamento elettrico, possono risparmiare energia anche conservando il fresco o il calore generato. Per farlo, è bene dotarsi di infissi isolanti su porte e finestre, mantenere temperature costanti non eccessive e eseguire puntualmente la manutenzione e la pulizia degli apparecchi, operazione utile anche per tutelare la propria salute.

È poi consigliabile scegliere una fornitura energetica conveniente e adatta ai propri profili di consumo. E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, propone offerte luce casa vantaggiose, come E.ON LuceClick Verde che unisce lo sconto sul prezzo della componente Energia alla fornitura di sola energia rinnovabile e alla possibilità di aderire al progetto Energy4Blue per la tutela dei mari, o E.ON Luce Small, studiata per chi passa poco tempo a casa e prevede consumi moderati.