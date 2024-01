Come fare l’isee 2024 e accedere a tutti i bonus nuovi e in vigore

In questi giorni per poter accedere ai bonus e alle agevolazioni finora percepite e per ottenerne di nuove, bisogna aggiornate l’Isee 2024. Come si fa? Qualcuno ha già ricevuto un messaggio, generalmente una email, direttamente dall’Inps, che avvisa che l’Isee è scaduto e che bisogna rinnovarlo. E si può fare in poche semplici mosse direttamente sul portale previdenziale.

L’Isee (indicatore situazione economica equivalente) è un documento utile per accedere ad agevolazioni come reddito di emergenza, assegno di inclusione, bonus nido e assegno unico universale ma anche per pagare meno le tasse universitarie o similari. Motivo per cui è fondamentale aggiornarlo e in breve tempo.

Come e dove ottenere l’Isee 2024

Bisogna innanzitutto compilare la Dsu, ossia la dichiarazione sostitutiva unica. Qui andranno inseriti dati anagrafici, redditi percepiti e situazioni patrimoniali del nucleo familiare.

La richiesta di Isee si può effettuare autonomamente online, direttamente sul portale Inps, oppure richiederla al Caf, al Comune di residenza o all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata.

Documenti per l’Isee 2024

Quali documenti occorrono per compilare l’Isee 2024? Ne servono diversi, a meno che non siete già censiti dall’ente che eroga la prestazione. In particolar modo servono:

documenti di identità e codice fiscale dei componenti del nucleo familiare

contratto di affitto registrato in caso di residenza in locazione al momento della sottoscrizione della Dsu

I redditi da presentare sono quelli percepiti nel 2022, quindi:

modello 730 e/o modello redditi 2023 e per i dipendenti/pensionati modelli Cu 2023, riferiti ai redditi del 2022

certificazioni relative a redditi esenti da imposta o assoggettati a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta

altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all'estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche, somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari etc...

dichiarazione Irap per imprenditori agricoli

valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria al 31/12/2022

sentenza di separazione o divorzio con l’indicazione dell’eventuale assegno di mantenimento per i figli

Patrimonio mobiliare e immobiliare:

documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare: depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, bot, cct, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare, anche detenuto all'estero.

tipologia (esempio: conto, conto deposito, deposito vincolato etc) e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell'istituto bancario o società di gestione del patrimonio, data di apertura ed eventualmente di chiusura dei rapporti patrimoniali.

saldo e giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o mensili)

per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti

certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all'estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili). Valore IVIE dell'immobili detenuti all'estero.

atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni sociosanitarie residenziali)

certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà

certificazione inerente altra attività finanziaria posseduta al 31/12 /2022.

targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.

In caso di disabilità bisogna presentare la certificazione della disabilità (denominazione dell'ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell'anno precedente la presentazione della Dsu) e/o per l'assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della Dsu).