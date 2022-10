La camera di commercio ci riprova: nuova ricerca di un armatore per il collegamento marittimo con la Croazia

La camera di commercio di Pescara-Chieti ha pubblicato nuovamente l'avviso per il sostegno al collegamento marittimo Pescara-Croazia.

Dopo l’approvazione in giunta camerale, è stato pubblicato oggi, martedì 11 ottobre, l’avviso pubblico finalizzato all’erogazione di un incentivo economico a sostegno del ripristino del collegamento marittimo fra il porto di Pescara e uno o più porti della Croazia.

«A seguito della mancata ricezione di candidature per lo scorso avviso, la camera di commercio Pescara-Chieti», si legge in una nota, «di concerto con gli altri partner istituzionali del progetto, ha riconfermato il proprio interesse a portare avanti gli impegni assunti con il protocollo d’intesa anche per il triennio 2023-2025, a riprova dell’importanza che tale collegamento assume per il rilancio del sistema turistico e commerciale abruzzese».

Oggetto di incentivo è l’attivazione del servizio di trasporto passeggeri dal porto di Pescara a uno o più porti della Croazia, con frequenza non inferiore a una coppia di corse settimanali, di cui almeno una andata/ritorno tra il venerdì e la domenica, per il periodo compreso fra la terza settimana di giugno e la prima settimana di settembre di ciascun anno. La somma stanziata, pari a 200 mila euro, è finalizzata alla copertura parziale del servizio e verrà erogata in più tranche, a partire dalla sottoscrizione del contratto di servizio con l’armatore. Le imprese interessate potranno presentare domanda fino al 14 novembre 2022, seguendo le indicazioni riportate nell’avviso pubblico e pubblicate sulla pagina web della camera di commercio. L'ultima impresa che si è occupata del collegamento marittimo con l'altra sponda dell'Adriatico è stata la Snav.