L'appello di Coldiretti: "Oltre ai ristori serve un taglio del costo dei lavoratori per le aziende agricole"

Tagliare il costo del lavoro per le aziende agricole con l'esonero del versamento dei contributi previdenziali fino alla fine dell'anno, per poter continuare a garantire l'approvigionamento da parte delle imprese duramente colpite dalle chiusure del settore ristorazione. L'appello è stato lanciato dal presidente nazionale di Coldiretti Prandini e raccolto dalla Coldiretit Abruzzo.

In particolare, l'associazione di categoria evidenzia come nel dl Ristor 2 servirà un deciso cambio di passo da parte del Governo considerando che la chiusura della ristorazione ha avuto ricadute importanti anche sulla filiera indiretta dell'agroalimentare, con disdette di ordini per prodotti come vino, olio, carne, pesce, frutta e verdura ma anche salumi e formaggi di alta qualità che rappresentano un importante zoccolo duro nel consumo in ristoranti, bar e tutto il settore dei pubblici esercizi.