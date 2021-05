Coldiretti consegna 8 mila chilogrammi di generi alimentari alle mamme abruzzesi in difficoltà

In occasione della festa della mamma anche in Abruzzo è stata portata a termine un'operazione di solidarietà per le mamme e famiglie in difficoltà a causa della crisi economica generata dalla pandemia

Sono oltre 8 mila i chilogrammi di generi alimentari, divisi in 150 pacchi alimentari smitati nei mercati di campagna amica di Coldiretti, in occasione della festa della mamma. L'associazione infatti, con la collaborazione di importanti marchi di prodotti agroalimentari made in italy, ha lanciato l'operazione di solidarietà per sostenere le famiglie e le mamme in difficoltà a causa della pandemia, con un aumento su base nazionale del 18% di minori in povertà assoluta. A Pescara i prodotti, dopo lo smistamento avvenuto a Chieti, sono arrivati al mercato di campagna amica in via Paolucci. Coldiretti ha ricordato che la pandemia ha impoverito una famiglia su qattro, con un deterioramento della ricchezza che ha colpito soprattutto centro e nord Italia.

Fra i nuovi poveri ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che sono state fermate dalla limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi per Covid. Persone e famiglie che mai prima d’ora avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche. Contro la povertà è cresciuta la solidarietà che si è estesa dalle organizzazioni di volontariato alle imprese e ai singoli cittadini.

Molti anche gli italiani che hanno scoperto o riscoperto la solidarietà con la donazione di pacchi alimentari per le famiglie e i cittadini più bisognosi in ginocchio per le restrizioni e chiusure Covid.