Ristori regionali, l'accusa della Cna: "Troppa confusione sui tempi di erogazione"

C'è troppa confusione sui tempi di erogazione dei ristori regionali alle aziende fiaccate dalle limitazioni decise con l'ultimo Dpcm.

A dirlo è la Cna Abruzzo tramite il suo presidente Savino Saraceni: «Adesso parli la Giunta: attività stremate, l’Abruzzo non può sopportare ulteriori ritardi».

«Entro la fine dell’anno devono essere corrisposti a quanti ne hanno diritto i fondi previsti dalle diverse misure di ristoro volute dalla Regione Abruzzo. Anche a costo di lavorare senza soluzione di continuità nei giorni festivi», dice Saraceni.

Il presidente regionale dell'associazione di categoria chiede «alla Giunta regionale e al presidente Marsilio di dire ai cittadini e agli imprenditori come stanno effettivamente le cose, indicando tempi e modi in cui avverrà effettivamente l’erogazione. Perché adesso al caos di aperture e chiusure non si può sommare il rinvio a data da destinare di quanto promesso».

Secondo Saraceni la nostra regione «versa in una situazione estremamente preoccupante, per via della particolare situazione in cui siamo finiti. Perché siamo in Italia gli unici a essere rimasti penalizzati, seppur per pochi giorni, con la "zona arancione"; e perché frastornati dalla confusione generata dai contrasti istituzionali tra Regione e Governo circa la potestà decisionale sulle restrizioni, culminati con la sentenza del Tar che ha dato ragione al Governo. Un caos cui ora non si può certo sommare anche l’incertezza nella erogazione di quanto promesso con i provvedimenti “Cura Abruzzo 1 e 2”».

Così conclude Saraceni: