Anche la Cna lancia un appello ai pescaresi: "Per il Natale fate shopping nei negozi delle vostre città"

Anche la Cna Pescara si unisce al coro delle altre associazioni di categoria per chiedere ai cittadini pescaresi e abruzzesi di acquistare nei negozi delle proprie città. Il presidente della Cna Pescara Cristian Odoardi, infatti, invita tutti i cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore a recarsi nelle piccole attività artigianali e commerciali di vicinato, per sostenere i commercianti in vista dello shopping natalizio che rappresenta da sempre il momento più importante dell'anno per il bilancio e il fatturato commerciale.

"Comprare artigiano, comprare locale. In questi giorni di festa sarebbe bello vedere i consumatori, alle prese con lo shopping tradizionale di Natale e Capodanno, affollare - sempre nel rispetto rigoroso delle attuali norme di sicurezza - le tante piccole attività di vicinato di Pescara, Montesilvano, Spoltore, e in generale di tutte le altre vie dei centri presenti nel nostro territorio Abbiamo bisogno di creare coesione tra i cittadini consumatori e le tante piccole attività presenti nelle nostre città e nei nostri borghi: un valore che i mesi della pandemia hanno messo a durissima prova, ma che rappresenta il tessuto connettivo della nostra economia, senza il quale non esiste comunità"

Il presidente ricorda poi che tutte le piccole attività artigianali e commerciali che operano ad esempio nel settore food, abbigliamento, artigianato artistico possono vantare livelli elevati di qualità del prodotti, stabilendo un contatto umano diretto con il cliente a differenza di quanto avviene per gli acquisti online, governati secondo Odoardi da freddi algoritmi matematici

"Ecco, ci piacerebbe davvero che queste festività di fine 2021 portassero questo segno". Nei giorni scorsi anche la Confcommercio aveva avviato sia a livello nazionale che locale una campagna per sensibilizzare proprio i consumatori al tema degli acquisti nei negozi di prossimità per il Natale in arrivo.