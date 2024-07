Un incontro della Cna per favorire l'internazionalizzazione delle imprese abruzzesi

Un incontro per fornire alle aziende e imprese abruzzesi gli strumenti per internazionalizzare le piccole e medie imprese locali. L'incontro, organizzato dalla Cna Abruzzo e da Smiest, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, si è svolto il 9 luglio nella sede dell''associazione di categoria.

Dalla transizione ecologica a quella digitale, dalla certificazioni alle consulenze; fino alla partecipazione a eventi e fiere di carattere internazionale tanti gli argomenti toccati, con il presidente regionale della Cna Savino Saraceni che ha spiegato come questi strumenti saranno molto utili per un mondo che, stando ai dati sull’export dei primi tre mesi dell’anno, stenta a crescere come invece accade per i settori trainati dalle grandi multinazionali, come nel caso dell’automotive e della farmaceutica, che corrono con il vento in poppa.

Nell’incontro coordinato dal responsabile regionale Cna per l’internazionalizzazione, Mirco Mirabilio, è toccato al responsabile dell’Ufficio promozione e mercato internazionale della Cna Nazionale, Antonio Franceschini, delineare gli obiettivi della campagna in corso:

"Per artigiani e micro imprenditori ci sono molti strumenti da utilizzare, e per più settori: che si tratti del design o dei prodotti di alto consumo, sono tante le filiere produttive potenzialmente interessate, e per investimenti nelle diverse aree del mondo"

Gabriella Severi, Senior External Relations della Simest, ha invece illustrato slide alla mano le tante opzioni proposte dalla Simest. Proposte che possono riguardare tanto la strada dei finanziamenti agevolati che quella degli investimenti partecipativi e del supporto al credit export, così come della digitalizzazione e delle filiere.