La Cna sulle gare d'appalto in Abruzzo: "Per le piccole imprese è come scalare l'Everest"

Le piccole imprese abruzzesi hanno ancora grandi problemi nell'accedere ai bandi degli appalti pubblici di Comuni e Province, con solo il 10% che prevede una suddivisione per lotti.

Focus sullo stato dell’arte nel mondo degli appalti, e soprattutto sulle difficoltà che le imprese più piccole affrontano per aggiudicarseli in Abruzzo e in Italia, nel convegno organizzato dalla Cna regionale, in collaborazione con il confidi Unico, dal titolo “Il nuovo Codice degli Appalti: opportunità per imprese e professionisti”, tenuto il 5 aprile scorso a Pescara all’auditorium Cerulli.

Al centro dell’appuntamento, patrocinato dell'Anci Abruzzo (Associazione dei Comuni d'Italia), dell'ordine degli ingegneri della provincia di Pescara e dell'ordine degli architetti della provincia di Teramo, tutte le asperità che una piccola impresa si trova ad affrontare per poter competere degnamente: pastoie burocratiche, scarsa trasparenza, digitalizzazione delle procedure a scartamento ridotto, criteri che sembrano favorire solo le grandi imprese. Problemi che lo studio sugli appalti messo a punto dall’Osservatorio burocrazia della Cna naazionale, ha fotografato con un il titolo emblematico “L’Everest delle piccole imprese”: nella presentazione di ieri di fronte a una folta platea di imprenditori e progettisti, ha svelato un profilo della nostra regione che non coincide esattamente con l'idea di una promessa per le imprese di minori dimensioni.

I numeri testimoniano queste difficoltà come ha spiegato Marco Capozi responsabile delle relazioni istituzionali di Cna che ha evidenziato come un indagine compiuta a campione abbia dimostrato gravi problematiche anche sul fronte della trasparenza: solo tre stazioni appaltanti garantiscono infatti la piena pubblicità delle informazioni, mentre due su dieci non pubblicano addirittura alcun dato al momento dell’aggiudicazione. Insomma, per le piccole imprese è davvero un Everest da scalare, se è vero com'è vero che le micro imprese (parliamo del 96% del totale delle imprese italiane) possono potenzialmente accedere solo al 17% del mercato degli appalti pubblici, aggiudicandosene circa il 5%.

Grande discussione anche sul nuovi Codice degli appalti partorito dal Governo, come spiega Silvio Calice presidente di Cna costruzioni Abruzzo:

"È stata comunque riconosciuta la specificità dei consorzi artigiani, che in una regione come la nostra vedono solo il 30% di gare prevedere specifiche misure che ne favoriscono le forme di aggregazione: è positivo che le attuali regole in materia siano state confermate, recependo così anche le indicazioni dei due rami del parlamento. Oltretutto, nel testo del nuovo provvedimento sono stati introdotti requisiti speciali per consentire l’accesso al mercato e la crescita delle micro, piccole e medie imprese: novità, questa, insieme al riconoscimento dei consorzi di imprese artigiane, che la Cna rivendica come un successo della categoria nel confronto con l’Esecutivo guidato da Giorgia Melon".

Mario Pagani, responsabile del dipartimento di politiche industriali della Cna nazionale, che ha spiegato in dettaglio quanto previsto dal nuovo Codice degli appalti:

"L'apporto che abbiamo dato come Cna alla formulazione del testo così come noi oggi lo vediamo è stata tutt'altro che irrilevante, soprattutto per la reintroduzione, dopo un errore iniziale che ne aveva previsto l'esclusione, del il ruolo dei consorzi artigiani. Purtroppo oggi le gare sono concepite, per come sono suddivise in lotti, in modo da escludere la partecipazione delle imprese che noi rappresentiamo, le più piccole".

Marco Terrei, esperto di appalti e Pnrr dell’Anci Abruzzo, si è soffermato invece soprattutto sugli aspetti giuridici: "Purtroppo ci si trova spesso di fronte a tempi ristrettissimi per la messa a punto della parte progettuale ed esecutiva, e questo ovviamente finisce per penalizzare maggiormente le piccole imprese".

Il direttore di CNA Abruzzo, Graziano Di Costanzo, ha lanciato un appello: "Mai abbiamo avuto tante risorse a disposizione, come nel caso del Piano mazionale di ripresa e resilienza, per dare qui e ora risposte a tante emergenze del nostro territorio. Ma siamo in ritardo e occorre far presto, perché nessuna risorsa vada sprecata".