Anche la Cna chiede una riduzione della Tari per le piccole imprese e chiede all'Anci di sollecitare il Governo

Ridurre e alleggerire le imposte locali a carico di piccole imprese artigianali e commerciali, in ginocchio a causa della pandemia. La richiesta arriva dal presidente regionale di Cna Saraceni, che si rivolge al sindaco di Teramo D'Albero che è presidente Anci Abruzzo, affinchè si faccia interprete di questa richiesta a livello nazionale verso il Governo, per trovare subito una soluzione adeguata per un problema che, come nel caso della Tari, influisce pesantemente sui bilanci delle piccole imprese abruzzesi e italiane.

Saraceni ha dichiarato:

"Ci troviamo di fronte a tantissime attività che in questi mesi, per effetto delle chiusure totali o delle restrizioni legate alle misure statali o regionali, hanno patito danni gravissimi ai loro ricavi, con perdite enormi. Per effetto di questa limitazione, però, la loro produzione effettiva di rifiuti si è drasticamente ridotta, ragion per cui la pressione tributaria andrebbe ora rideterminata e ricalcolata: perché è evidente che non si può pagare lo smaltimento di rifiuti che non si sono prodotti"

La sospensione delle cartelle esattoriali, da parte dei Comuni, per Saraceni è un provvedimento apprezzabile ma non sufficiente e quindi occorre un intervento del Governo per rimodulare gli importi per chi, da mesi, non produce pattume per le chiusure:

Per questo crediamo che gli interessi di amministrazioni locali e imprese coincidano

Anche Confcommercio Pescara aveva chiesto nei giorni scorsi una esenzione dalla Tari per tutte le attività che sono chiuse da mesi o settimane per la pandemia, e forti sconti per chi ha continuato a lavorare pur con cali significativi del fatturato.