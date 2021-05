La Cna sulle bandiere blu all'Abuzzo: "Ora occorre investire sul futuro e sulla promozione turistica"

Puntare sugli investimenti per il futuro e sulla promozione del nostro territorio. Sono questi gli obiettivi, secondo il responsabile regionale di Cna Turismo, Gabriele Marchese per la nostra regione dopo le 13 bandiere blu conquistate per il 2021, fra cui quella della città di Pescara.

Ora, dunque, dopo questo ottimo risultato occorre guardare al futuro in termini di sostenibilità e servizi d'accoglienza, considerando il peso del turismo balneare sul bilancio commerciale del settore.

Si è trattato dell’esito di un lavoro di squadra cui – al di là della corsa alla rivendicazione - hanno concorso, nella diversità delle competenze e delle risorse messe a disposizione, tanto la Regione quanto gli enti locali interessati. Ma anche gli operatori del settore, che in tutti questi anni con il loro lavoro hanno contribuito a rendere le spiagge abruzzesi sicure, pulite e convenienti

Non solo dunque qualità delle acque che restano la priorità, ma anche investimenti su tutta l'offerta turistica balneare, dalle infrastrutture strategiche come la via Verde ciclabile che unirà Martinsicuro a San Salvo fino al miglioramento dei servizi in spiaggia per potenziare ulteriormente l'attrattività della nostra offerta turistica.