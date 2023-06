L'allarme deiia Cisl scuola Abruzzo Molise: "A rischio milioni di fondi Pnrr per la carenza di personale scolastico"

Le scuole abruzzesi rischiano di perdere milioni di euro di fondi Pnrr, a causa della difficoltà di realizzare i progetti per la mancanza di personale scolastico, in particolare quello amministrativo e di segreteria con tantissimi contratti a tempo determinato che sono in scadenza il 30 giugno. A dirlo il sindacato Cisl scuola Abruzzo Molise.

"Si tratta però di un lavoro estremamente impegnativo che si aggiunge a quello già complesso della gestione delle istituzioni scolastiche. Dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) e assistenti amministrativi, sono chiamati a non far perdere alle scuole abruzzesi una possibilità probabilmente irripetibile.

Le scuole però hanno affrontato questo impegno con personale assolutamente insufficiente e soprattutto precario. A fine mese le segreterie scolastiche si svuoteranno di personale precario nominato solo fino al 30 giugno e la prospettiva per settembre è ancora una volta assolutamente negativa. Il ministero dell'istruzione e del merito ha comunicato che in Abruzzo abbiamo molti posti vacanti Una scuola abruzzese su 4 non avrà un Dsga titolare e, mediamente, in ogni segreteria scolastica, spesso formata da 3 o 4 unità di personale, ci sarà almeno un assistente amministrativo precario."

Il sindacato chiede che vengano effettuate tutte le 843 assunzioni a tempo indeterminato possibili sul personale Ata entro il primo settembre e che nell'immediato vengano prorogati tutti i contratti precari in scadenza il 30 giugno del personale amministrativo almeno fino al 31 agosto: