Campi e strade "invasi" dai cinghiali, a Pescara la mobilitazione Coldiretti: scattano i divieti e le modifiche alla viabilità

I danni all'agricoltura nel 2023 sono stati calcolati in 5 milioni di euro dall'agricoltura, ma la massiccia presenza di cinghiali nelle campagne e nelle aree urbane aveva denunciato nelle settimane scorse annunciando un mese di mobilitazione, avrebbero portato anche a un aumento degli incidenti stradali e dunque a un escalation di rischi per chi viaggia sulle strade abruzzesi. Ora quella mobilitazione per chiedere interventi decisi al fine di arrestare il fenomeno, arriva a Pescara dove la sigla manifesterà giovedì 27 giugno. Giornata in cui saranno diversi i divieti di sosta e transito per consentire lo svolgimento in sicurezza della protesta annunciata.

Nello specifico come si legge nella locandina con cui Coldiretti annuncia la mobilitazione regionale, la stessa chiede di “mettere fine all'inerzia e all'inadempienza della Regione che non ha ancora adottato il piano regionale straordinario previsto dall'articolo 19 ter della legge 107-1992 che può salvaguardare le imprese agricole e i cittadini con strumenti più efficaci contro l'invasione dei cinghiali e della fauna selvatica incontrollata”.

Quella cui si è davanti, aveva quindi detto la stessa associazione quando aveva annunciato la prote4sta, è “un'invasione che mette a rischio campagna e città. Fondamentale contenere quanto prima un’invasione che è diventata una vera e propria emergenza nazionale con 2,3 milioni di esemplari liberi di muoversi senza ostacoli sul territorio italiano, con un impatto devastante sulla produzione alimentare. Le situazioni più critiche si riscontrano in Calabria, Lazio, Puglia e Toscana, ma il problema interessa ormai tutte le regioni”.

I divieti e le modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento della mobilitazione Coldiretti

Ci si aspetta una massiccia partecipazione ed è anche per questo che è stata emanata l'ordinanza con cui giovedì saranno istituiti i divieti e le modifiche alla viabilità in città. Nello specifico si prevede:

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi di servizio a supporto della manifestazione in parola) dalla mezzanotte alle 14 di giovedì 27 giugno 2024, e comunque fino a cessate esigenze

in piazza della Repubblica;

nel parcheggio ex stazione di rifornimento (prospiciente piazza Unione);

in piazza Unione nel tratto compreso da via Catullo a viale Marconi;

lungo il lato monte di viale Marconi nel tratto compreso da piazza Unione a via Conte di Ruvo

Prevista anche l’istituzione del divieto di transito dalle 8 alle 12 e comunque fino a cessate esigenze:

su piazza della Repubblica;

su corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Michelangelo e via Chieti;

su corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Chieti e piazza Duca D’Aosta, nella sola corsia di marcia direzione nord-sud;

su piazza Duca D’Aosta nella sola corsia di marcia direzione nord-sud;

sul ponte Risorgimento nella corsia di marcia direzione nord-sud;

su viale Marconi nel tratto compreso tra piazza Unione e via Conte di Ruvo;

Prevista infine l’istituzione del divieto di transito dalle 8 alle 12 e comunque fino a cessate esigenze su via dei Bastioni. La chiusura della strada sarà regolamentata direttamente dalle forze di polizia in base alle esigenze.