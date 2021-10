Parla pescarese il primo sito che raggruppa gli e-commerce dei produttori alimentari italiani

Si chiama Cicaci.it il nuovo progetto imprenditoriale di una coppia originaria della nostra città. Un nuovo modo per sostenere le piccole e medie imprese

Dall'idea di una giovane coppia di origini pescaresi è nato a Rimini il primo sito web che raggruppa gli e-commerce dei produttori alimentari italiani: www.cicaci.it. Sul sito Internet si possono visionare e selezionare i produttori dalla mappa interattiva o scegliere direttamente i prodotti di interesse: se il produttore in questione ha un suo e-commerce personale, si viene reindirizzati direttamente lì per l'acquisto.

In caso contrario, l'acquisto viene effettuato su Cicacì. Un nuovo modo per sostenere le piccole e medie imprese, combattere l'evasione fiscale e dare visibilità ai produttori italiani contrastando il falso made in Italy.