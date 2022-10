L'annuncio della Cia Chieti Pescara: "Vini di ottima qualità nonostante la siccità" [VIDEO]

Nonostante la grave siccità registrata nei mesi scorsi, i vini saranno di ottimi qualità. Lo ha garantito il presidente Cia Chieti-Pescara, Domenico Bomba che fa un primo bilancio e una previsione sulla vendemmia 2022. Iniziata con circa una settimana di anticipo quest’anno la qualità del raccolto è stata soddisfacente nonostante la siccità.

“Il caldo record non ha compromesso i vigneti e la vendemmia ci ha consegnato vini di una qualità che va da buona a ottima Le uve di tutte le varietà mostrano una maturazione eccezionalmente buona e una minore acidità. I buoni risultati produttivi stimati, a dispetto dei timori estivi sulla siccità, fanno sì che ci sarà disponibilità di prodotto di qualità anche in questa campagna”.

Secondo le stime produttive rilevate da Ismea la produzione in Abruzzo rimane stabile in termini di quantità, allontanando le iniziali previsioni che indicavano un possibile crollo della produzione anche se i costi energetici e l'inflazione stanno incidendo pesantemente sui margini:

“I costi dell’energia, dei materiali di imballaggio, del carburante hanno subito dei rincari fortissimi che pesano sulle spalle dei produttori che rischiano di non vedere riconosciuta come merita la qualità dei loro prodotti. Speriamo sia una situazione momentanea e che si trovi il giusto equilibrio per valorizzare al meglio i nostri prodotti”