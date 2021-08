La Cia Chieti - Pescara incontra sindaci e amministratori dell'area vestina per il problema della siccità

Incontro fra la Cia Chieti - Pescara e gli amministratori dell'area vestina per discutere dell'emergenza siccità che ormai da mesi affligge il territorio dell'entroterra pescarese con danni al settore agricolo ed un continuo razionamento dell'acqua potabile per i cittadini.

L'associazione, in vista delle elezioni nei consorzi di bonifica dopo un lungo periodo di commissariamento, intende avanzare proposte per un confronto al fine di avviare strategie di ampio respiro per mitigare gli effetti della siccità per gli agricoltori della vallata del Tavo come spiega il presidente Antonio Sichetti:

Con l’imminente ritorno alle elezioni nei consorzi di bonifica, dopo un lungo periodo di gestione commissariale da

parte di funzionari regionali che durava da diversi anni, si prospetta quindi una opportunità unica di confronto per

condividere strategie di ampio respiro, avendo riscontrato la disperazione degli agricoltori della vallata del Tavo

per la cessata erogazione di acqua irrigua già dal 9 agosto.

"Nei prossimi giorni verrà presentato alla Regione Abruzzo un documento, condiviso con gli amministratori

presenti, nel quale si chiede anche una riduzione del canone consortile per gli agricoltori che hanno visto il

raccolto compromesso e la raccomandazione di sostenere, con ogni mezzo e strumento possibile (PSR, altre fonti

di finanziamento con fondi regionali o altro) il ricorso a metodi di irrigazione più sostenibili e che garantiscono un

minor consumo di quella che sempre più si rivela essere una risorsa tutt'altro che inesauribile"