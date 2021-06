Agricoltura, l'appello di Cia Pescara-Chieti ai consorzi di bonifica: "Scongiurare emergenze idriche in estate"

Scongiurare emergenze idriche in estate, questo l’appello che lancia la Cia Chieti-Pescara ai consorzi di bonifica.

Allo scopo di scongiurare eventuali emergenze idriche durante il periodo estivo che metterebbero in crisi le imprese agricole, la Cia Chieti-Pescara chiede ai commissari dei consorzi di bonifica sud e centro di mettere a punto un piano di turnazione in grado di garantire le portate d’acqua adeguate anche in momenti di scarsa disponibilità.

«Una situazione di carenza idrica già registrata lo scorso anno a causa di una mancata azione di prevenzione», si legge in una nota, «un rischio che non possiamo più correre, data la scarsità di precipitazioni, per un settore già provato dagli effetti della pandemia da Covid-19. La distribuzione di acqua è una risorsa necessaria per l’agricoltura su cui è importante vigilare senza remore».

Questo quanto dice il presidente Nicola Sichetti: