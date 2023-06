Chiara Ciavolich eletta presidente della rete di imprese Custodes Laureti

Chiara Ciavolich è la nuova presidente della rete di imprese Custodes Laureti.

La Ciavolich, 45 anni, è stata eletta all'unanimità nel corso dell'ultima assemblea dei soci.

La rete di imprese Custodes Laureti è nata nel 2019 da 6 aziende vitivinicole (Amorotti, Ciavolich, De Fermo, Talamonti, Torre de beati, Valentini) per la difesa del territorio di Loreto attraverso la valorizzazione delle sue unicità storiche, culturali, paesaggistiche, agricole ed enogastronomiche.

Chiara Ciavolich succede ad Antonella Di Tonno, 42 anni, eletta nelle amministrative di maggio in consiglio comunale e attualmente assessore in pectore. «La mia presidenza nasce sotto il segno della continuità con la presidenza precedente al fine di portare sempre più valore al nostro territorio e far emergere le sue eccellenze», afferma Ciavolich, «in questi anni abbiamo lavorato insieme per la difesa di Loreto Aprutino, certi che questo territorio abbia potenzialità enormi da sviluppare ma il cammino è ancora lungo e continueremo a impegnarci nella nostra mission». Parole di ringraziamento da parte della Di Tonno, che continuerà a essere nel direttivo dell’associazione: «Abbiamo costruito una bella squadra e continueremo a lavorare con lo stesso spirito di collaborazione che ci ha permesso di impegnarci per un obiettivo comune e che riguarda tutta la collettività. Lavoreremo in sinergia con la nuova amministrazione e con il nostro neo-sindaco Mariotti per promuovere tutta la produzione agricola loretese e a sostegno dello sviluppo economico della nostra intera comunità».



Nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze territoriali, la neoeletta presidente ha inoltre annunciato che l’8 luglio a Loreto verrà promosso il teatro nomade del grano, iniziativa che unisce arte, cultura ed eccellenze enogastronomiche del territorio e vedrà la partecipazione dello spettacolo teatrale Mondopane di Francesca Camilla d'Amico e del cantante abruzzese Setak.