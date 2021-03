La Cgil Abruzzo sul "Decreto chiusure" di Draghi: "Risolto in parte il problema dei congedi dei genitori, si poteva fare di più"

Arrivano i premessi per i genitori nel "Decreto chiusure del Governo Draghi, misura attesa e arrivata in ritardo anche se parziale rispetto alle reali esigente dei genitori in questo periodo di chiusura delle scuole e restrizioni. A dirlo la Cgil Abruzzo con segretario generale Ranieri e il coordinatore regionale D'Ignazio aggiungendo che il dpcm prevede per i genitori con figli fino ai 14 anni con scuole chiuse, contagiati dal Covid o in quarantena, di usufruire dei permessi retribuiti.

La misura, spiega la Cgil, era fortemente attesa dai sindacati con una segnalazione, in Abruzzo, anche al presidente Marsilio e ai parlamentari. Una soluzione positiva visto il vuoto che c'era stato dal primo gennaio ad oggi, ma che non convince e risolve fino in fondo i problemi.

.I congedi, infatti, prevedono retribuzione pari alla metà del normale stipendio, andando a peggiorare, e di molto, la condizione economica di chi ne fruisce. Ad un anno dall'inizio della pandemia, infatti, si continuano a chiedere sacrifici che, per tante e tanti, sono ormai insostenibili: se in una prima fase, infatti, poteva anche essere comprensibile che l'urgenza e la straordinarietà della situazione richiedessero che tutti facessero la propria parte, oggi occorrerebbe un cambio di passo verso una reale distribuzione di sacrifici in misura davvero proporzionale a ricchezze e disponibilità.

I permessi, inoltre, possono essere chiesti solo se si può lavorare in smart working, ma senza regolamentazione specifica soprattutto per le aziende, con penalizzazioni in particolare per le donne: