L'appello della Cgil Abruzzo sulle misure restrittive per il Covid: "Tutelare i lavoratori o le famiglie saranno sul lastrico"

Proteggere e tutelare i lavoratori almeno fino a marzo, per passare la nuova ondata della pandemia che rischia questa volta di mettere definitivamente sul lastrico migliaia di famiglie abruzzesi. L'appello è stato lanciato dal segretario regionale della Cgil Abruzzo Ranieri, che chiede tutele alle istituzioni considerando il difficile momento che l'economia locale e mondiale sta già vivendo e che potrebbe aggravarsi con la seconda ondata della pandemia.

Problemi sia per le grandi aziende in Abruzzo come per le vertenze di Betafence, Denso, Deco, Atr e Yokohama ma anche la strage di piccole e medie imprese, con ristoranti e commercio particolarmente colpito assieme al turismo ed automotive con l'eccezione di Fca.

La cassa integrazione è esplosa, tanto che nel primo quadrimestre 2020 in Abruzzo si è registrato un incremento di 14 milioni di ore, 15 volte più del periodo precedente, senza contare il vertiginoso aumento delle richieste di reddito e pensione di cittadinanza, che a maggio davano da vivere a 51.572 abruzzesi



Non bastano dunque cassa integrazione e blocco licenziamenti ma servono altri sostegni per gli ammortizzatori sociali, garantendo cassa integrazione a tutto il lavoro dipendente ma anche ad artigiani, commercianti e partite iva senza liquidità.

