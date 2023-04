Catone (Saga) replica a D'Alfonso sulla questione del direttore generale dell'aeroporto: "Nessuna lettera dall'Enac"

«Nessuna lettera da Enac in merito al bando del direttore generale dell'aeroporto d'Abruzzo».

Vittorio Catone, presidente della Saga, la società di gestione dello scalo aeroportuale, replica così al deputato del Pd Luciano D'Alfonso.

Catone aggiunge per fare chiarezza in merito al bando per l'individuazione di un nuovo direttore generale: «La Saga non ha, al momento, ricevuto alcuna lettera dall'Enac relativamente alla procedura di selezione del direttore generale. Attraverso la conferenza stampa indetta dall'onorevole Luciano D'Alfonso abbiamo appreso di una lettera che l'Enac avrebbe scritto lo scorso 26 aprile con la quale avrebbe posto una sorta di ultimatum alla società che rappresento, per l'accelerazione della selezione, pena la revoca della concessione di aeroporto. Non ci risulta che sia pervenuta negli uffici Saga alcuna missiva dell'Enac. Il prossimo 3 maggio è già convocato il consiglio di amministrazione, che ha all’ordine del giorno anche il nuovo avviso di selezione del direttore generale e accountable manager».