Casartigiani Abruzzo sulla Film Commission: "La nostra regione ancora fuori dai circuiti cinematografici"

L'Abruzzo deve avere subito una Film Commission operativa per rientrare nel circuito cinematografico nazionale ed internazionale. A chiederlo anche Casartigiani Abruzzo che si unisce all'appello delle altre associazioni territoriali rivolto alla Regione dopo le polemiche scoppiate per il film "L'Arminuta" basato sul romanzo di Donatella Di Pietrantonio, e che non ha visto girare nemmeno una scena sul nostro territorio:

"Ebbene, allo scorrere dei titoli lo spettatore abruzzese, dopo aver apprezzato il talento e della scrittrice e degli attori emergenti quasi tutti abruzzesi, dopo aver notato la targa delle auto ed i paesaggi, i costumi ed il dialetto tutti severamente abruzzesi, quasi con l’amaro in bocca non ha potuto non soffermarsi sui titoli finali “girato nella Regione Lazio. È’ così che l’Abruzzo ha perso un’altra occasione di farsi conoscere ed apprezzare, pur vantando panorami da film sia lungo la Costa dei Trabocchi che nelle zone interne come le cime del Gran Sasso e della Maiella."

I coordinatori regionali Dario Buccella e Flaviano Montebello intervengono parlando di un atto d'amore verso la nostra Regione e i suoi abitanti, esaltando le sue potenzialitò e bellezze, con una vetrina turistica invidiabile.

"Girare un film in un determinato luogo significa infatti coinvolgere autori, registi, sceneggiatori, direttori della fotografia, costumisti, acconciatori, truccatori, fonici, e stimolare sempre più la produzione locale, abbattendo costi aggiuntivi dati dalla trasferta. "

Occorre quindi fare un passo avanti per proiettarsi nel futuro come hanno già fatto altre regioni come l'Umbria con il suo Don Matteo, o la Sicilia con Montalbano. Domani Casartigiani Abruzzo parteciperà all'evento organizzato dalla Proloco Pescara Aternum "La magia del cinema per promuovere l'Abruzzo. La funzione della Film Commission Regionale" che si terrà domenica 21 novembre alle 10,30 nella sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara.