Nuove imprese grazie ai finanziamenti del bando "Resto al sud": da Casartigiani la consulenza per presentare le domande

Casartigiani Pescara al fianco di chi vuole avviare la propria impresa. Argiancassa, infatti, si mette a disposizione di imprenditori e liberi professionisti con partita Iva che vogliono accedere ai finanziamenti del bando nazionale “Resto al sud” gestito da Invitalia.

Un bando con cui si possono ottenere finanziamenti fino a 50mila euro e fino a 200mila in caso di società con quattro soci, spiega l'associazione di categoria in una nota. Per le imprese individuali il finanziamento può arrivare fino a 60mila euro.

“Resto al sud” è una misura con cui si vuole incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e grazie al supporto di Argiancassa chi intende presentare domanda troverà consulenza tramite il servizio advisory, ma anche per formalizzare la richiesta di finanziamento verso la banca che lo eroga. Insomma un modo per essere sollevati da ogni incombenza burocratica tramite una consulenza specializzata.

Gli incentivi del bando, ricorda Casartigiani, coprono il 100 per cento delle spese ammissibili con il 50 per cento di contributo a fondo perduto e il 50 per cento del finanziamento bancario a medio e lungo termine garantito dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Gli interessi sono a carico di Invitalia soggetto gestore

Per avere supporto ci si può rivolgere allo 085 9218272 o inviare una mail a info@casargigianipescara.it.