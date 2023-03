Salva la casa di riposo di Roccamorice, rilevata la struttura delle suore francescane [FOTO]

È salva la casa di riposo di Roccamorice dopo che Sorgenti Group ha rilevato la struttura dalle suore francescane.

Nasce così una nuova realtà dal nome “Il Giglio”.

Il gruppo imprenditoriale Sorgenti Group, guidato dal direttore Lucio Palumbo, ha acquisito la storica casa di riposo destinata alla chiusura perché le suore francescane missionarie di Gesù bambino, che la gestiscono amabilmente da settant’anni, a causa del mancato ricambio generazionale, non possono più portarla avanti.

La sua eventuale chiusura, per Roccamorice e per il circondario, sarebbe stato un grave danno, soprattutto dal punto di vista sociale, perché gli anziani sarebbero dovuti andare altrove, con evidenti disagi economici e stress fisico e psicologico per loro e per i familiari. «Al momento abbiamo sette ospiti», dice Lucio Palumbo, «a pieno regime potremo arrivare a una ventina. Al Giglio lavorano sei persone qualificate e, cosa che ci fa veramente felici, possiamo contare sempre sulla presenza delle suore, la cui compagnia e la capacità di offrire conforto spirituale sono particolarmente gradite ai nostri anziani ospiti. Averle con noi rappresenta un importante segnale di continuità. Ringrazio tutte le suore e ho piacere di citare suor Grazia, con cui ho avuto il primo contatto in assoluto quando ho appreso della chiusura di questa casa di riposo, conosciuta da tutti come l’ospizio».

L’inaugurazione della struttura, da poco sottoposta ad alcuni lavori di adeguamento, si è tenuta sabato scorso ed è stata un’autentica festa per la comunità di Roccamorice, presenziata dal sindaco Alessandro D’Ascanio e da padre Gianmarco, che ha evidenziato come il giglio sia «il fiore simbolo di famiglia, prosperità e accoglienza, citato nel Vangelo a indicare la bellezza». Il gruppo Sorgenti, costituito da imprenditori abruzzesi, ha un’altra struttura di rilievo, sempre nel Pescarese, a Popoli, che si chiama residenza anziani Le Sorgenti, in onore della città delle acque bagnata dai fiumi Pescara, che proprio lì si unisce all’Aterno, e dal Giardino. «Portiamo sviluppo e valore al territorio della nostra regione e ne siamo orgogliosi», dice ancora il direttore Palumbo, «le testimonianze di affetto e stima ricevute dai cittadini di Roccamorice, di Popoli e di altri paesi del circondario, rappresentano un ulteriore stimolo ad andare avanti in questa direzione».