Bollette troppo alte per gli impianti sportivi, via alle domande per il contributo a fondo perduto

Sarà pubblicato il 12 aprile sul sito della Fira (Finanziaria regionale abruzzese) il bando per ottenere i contributi a fondo perduto destinati ai gestori degli impianti sportivi. Sarà infatti la Finanziaria ad occuparsi della misura destinata a contrastare gli aumenti per le utenze energetiche con le domande che si potranno presentare dal 18 aprile al 3 maggio.

Il contributo complessivo a valere sulla legge regionale 32 del 2022 è di un milione di euro con i fondi destinati dunque agli impianti sportivi estremamente energivori che svolgono attività al chiuso e riconosciuti dal Coni o dalla federazione di riferimento.

Un una tantum con la dotazione complessiva ripartita in maniera direttamente proporzionale tra i destinatari in base alla somma degli importi delle utenze energetiche relative all’annualità 2022.

Gli impianti sportivi devono avere sede nella regione Abruzzo, devono essere in regola con i pagamenti delle utenze di energia elettrica e riscaldamento e non devono aver beneficiato di contributi straordinari regionali per le medesime finalità nel corso dell’esercizio 2022.

I richiedenti possono presentare un’unica domanda di contributo anche se riferita a più impianti sportivi e, in tal caso, le fatture relative alle varie strutture potranno essere sommate.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle 11 del 18 aprile ed entro le 20 del 3 maggio 2023, esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica: ed è necessario essere in possesso di un codice SPID riconducibile al legale rappresentante.

“Nella legge regionale di assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 - dichiara l’assessore regionale allo sviluppo economico Daniele D’Amario - abbiamo voluto introdurre questa misura per contrastare gli aumenti delle utenze che nell’ultimo anno hanno colpito, in modo particolare, gli impianti estremamente energivori, al fine di assicurarne il regolare il funzionamento nell’ottica del mantenimento del benessere. Al momento questo Avviso ha una dotazione di un milione di euro, che potrà essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità”.

“Lo sport rappresenta benessere e socialità all’interno di ogni comunità - aggiunge il presidente di Fira Giacomo D’Ignazio -. É per preservare questo fondamentale comparto e il ruolo sociale ed educativo che lo sport svolge in Abruzzo, che con la Regione è stata pensata una misura specifica per tutelare tutte quelle attività d’impresa che svolgono sport al coperto in palazzetti e palestre e che da mesi sono messi a dura prova dal caro energia, ancora più impattante nei casi di impianti energivori”.