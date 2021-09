Carlo Frascari confermato segretario regionale dello Snals Abruzzo

Carlo Frascari è stato confermato alla guida del sindacato Snals-Confsal.

L'elezione è stata votata nel corso del congresso regionale convocato in modo telematico lo scorso 24 settembre.

Frascari dunque sarà ancora segretario regionale della sigla sindacale.

Direttivo rinnovato nelle persone e nell'impegno di cui fanno parte Maria Rosaria Lupi, Pamela Nardicchia, Domenico Di Donato e Nicola Mastrangelo. «Intanto ringrazio i colleghi del consiglio regionale che mi hanno voluto confermare nell’incarico», dice Frascari, «e dare continuità a una linea, e un’idea di sindacato scolastico sicuramente inclusivo. La scuola abruzzese come quella italiana, è alle prese con le conseguenze, spesso drammatiche, della pandemia che ha prodotto importanti lesioni nel tessuto didattico e formativo delle istituzioni scolastiche. A questa emergenza si affiancano carenze strutturali e organizzative di sistema che in Abruzzo sono particolarmente sentite essendo la nostra regione ancora impegnata a risolvere i danni del terremoto del 2009. La provincia de L’Aquila aspetta ancora la ricostruzione delle scuole distrutte dal sisma dopo 12 anni di promesse non mantenute».

Così poi conclude Frascari: «Lo Snals da sempre impegnato nella difesa del diritto all’istruzione e per il riconoscimento del lavoro di tutto il personale della scuola, si mette a disposizione per collaborare con le istituzioni regionali allo scopo di migliorare il servizio scolastico e le condizioni di lavoro di quanti in esso vi operano. Un grazie particolare alle strutture provinciali del sindacato che mi hanno sempre sostenuto nello scorso mandato e che sono certo continueranno a farlo con autentico spirito di collaborazione».