Career Day 2022 nel campus dell'università, gli studenti incontrano le aziende

Tutto pronto a Pescara per il Career Day 2022 che si svolgerà nel campus dell'università "G. d'Annunzio".

L'appuntamento è in programma nell'aula "Federico Caffè" venerdì 20 maggio alle ore 9:30.

L’evento è dedicato agli studenti e ai laureati della scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche dell’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Nella sessione mattutina, con il coordinamento della professoressa Anna Morgante, verranno a illustrare la propria realtà imprenditoriale: “Gruppo Marramiero/Texol”, “Aptar”, “Cobogroup - Ciam Systems Division”, “Digitalsoft”, “Honda”, “Kpmg”, “Pwc”. Nel pomeriggio, con le agenzie per il lavoro “Maw”, “GeVi” e “Humangest”, sarà possibile accedere, previa prenotazione, alle seguenti attività: colloqui one-to-one, con check del curriculum individuale; assessment, con simulazione del processo di valutazione del personale; orientamento al lavoro e simulazione di colloqui. Per gli studenti della scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche della “d’Annunzio” l’evento è accreditato con il riconoscimento di 1 Cfu (lett. f). Ai fini dell’accreditamento e per la partecipazione alle attività pomeridiane è richiesta la prenotazione sul sito https://scuolaeconomia.unich.it/pagina-career-day-2022-1152.

«La scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche della “d’Annunzio”», sottolinea la presidente, la professoressa Marialuisa Gambini, «è istituzionalmente impegnata nella costruzione di legami con le realtà imprenditoriali del territorio. Il Career Day consolida una strategia costantemente seguita per facilitare e promuovere il confronto fra i giovani e il mondo del lavoro. Gli studenti e i laureati incontreranno importanti aziende operanti nei diversi settori del nostro sistema economico ed avranno la possibilità di confrontarsi con le agenzie per il lavoro del territorio per capire come orientarsi nel mercato dell’occupazione, imparare a redigere un curriculum e affrontare un colloquio di lavoro».