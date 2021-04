Bilancio da record per i 2 anni di attività del Capitolo “Flaiano” Pescara di Bni

Un volume di affari che supera il milione di euro per gli iscritti alla più grande organizzazione al mondo di scambio referenze. Da oggi, 1° aprile, ci sarà un cambio al vertice: il nuovo presidente è Fernando De Panfilis

È un bilancio da record quello del Capitolo “Flaiano” Pescara di Bni (Business Network International), la più grande organizzazione al mondo di scambio referenze, per i suoi 2 anni di attività. Sono stati, infatti, stretti accordi di collaborazione per un volume di affari pari a 1.200.000 euro. Fondato nel maggio 2019 sotto la presidenza del notaio Gianluca Fusco, il Capitolo pescarese conta attualmente 43 membri iscritti tra imprenditori e professionisti della città.

L’associazione si riunisce ogni martedì mattina alle ore 7:30 (attualmente in modalità on line nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia). Da oggi, 1° aprile, ci sarà un cambio al vertice: il nuovo presidente è Fernando De Panfilis, dottore commercialista e revisore legale dei conti esperto in pianificazione e accantonamento di imposte.

Succede ad Alfonso Di Silvestro, titolare di una società di gestione investimenti immobiliari.