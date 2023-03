Nuova proprietà per la storica Cantina Zaccagnini di Bolognano, è stata acquisita da Argea

Nuova proprietà per la storica Cantina Zaccagnini di Bolognano che è stata acquisita da Argea.

Argea ha infatti perfezionato l’acquisizione della prestigiosa azienda abruzzese famosa nel mondo per la produzione del vino dall'iconico “Tralcetto”.

L’annuncio della sigla dell’accordo era stato comunicato lo scorso 11 ottobre.

L'ingresso di Cantina Zaccagnini permette ad Argea di rafforzare il suo posizionamento in un'area vitivinicola strategica come l'Abruzzo e su un mercato significativo come quello statunitense. Parallelamente, confermando l’originale modello di business del gruppo teso a valorizzare il ruolo dei fondatori e delle famiglie che hanno guidato le aziende, Marcello Zaccagnini investirà nel progetto di Argea con una partecipazione azionaria, continuando a condividere la propria esperienza e restando prezioso ambasciatore del marchio da lui creato.

«L’acquisizione di Cantina Zaccagnini, punta di diamante abruzzese nel settore vino, permette ad Argea di perfezionare il proprio posizionamento sui mercati domestici e internazionali. Ora che l’acquisizione è stata completata, ci concentreremo sullo sfruttare le forti complementarità tra Zaccagnini e Argea, ricreando sinergie utili a perseguire i nostri obiettivi», commenta Massimo Romani, amministratore delegato di Argea.

Per l'operazione, Argea è stata assistita da Lt Wine&Food Advisory (Lorenzo Tersi) come global advisor, Bain & Company per la consulenza strategica, PwC per il supporto come Debt Advisor, E&Y per gli aspetti contabili e finanziari, dallo Studio Gattai, Minoli e Partners per l'assistenza legale, da Alonzo Committeri & Partners sui temi fiscali, dallo studio MN Tax & Legal per l’assistenza in diritto societario.

Cantina Zaccagnini si è avvalsa dello Studio Giulio Caso per la consulenza strategica, dello Studio Bozza & Associati per la consulenza finanziaria e fiscale e dello Studio Bosco & Associates per l'assistenza legale.