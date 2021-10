Consegnati dalla camera di commercio di Chieti - Pescara i riconoscimenti per la "Fedeltà al lavoro" e "Progresso economico"

Sono stati consegnati questa mattina 16 ottobre i 57 riconoscimenti ai lavoratori dalla camera di commercio di Chieti - Pescara destinati alla "Fedeltà al lavoro" e "Progresso economico. Sono quattro le imprese longeve, mentre due premi speciali sono andati all'ingegnere Di Vincenzo e al primario dell'Uoc di malattie infettive di Pescara Giustino Parruti. Il presidente della camera di commercio Strever ha commentato, aprendo la cerimonia di premiazione:

“Oggi, rendiamo merito all'intelligenza, al sacrificio ed allo spirito di impresa; diamo significato e valore ai protagonisti delle nostre province, alle loro giornate di fatica, alle loro notti di pensieri ma anche e, soprattutto, alle loro intuizioni e a quello spirito costruttivo che ci fortifica e rende donne e uomini liberi”. La cerimonia si è tenuta al teatro Marrucino di Chieti. La novità di questa 28esima edizione, l'attribuzione del premio “Impresa Longeva”, conferito alle imprese iscritte, da oltre sessanta anni, ininterrottamente, al registro imprese della camera di commercio Chieti Pescara. Le imprese in questione sono: Arturo d’Alessandro & Figlio (Enoteca D’Alessandro), Banco di Credito Cooperativo Sangro Teatina di Atessa; Donato Di Fonzo & Fratelli Spa.; La Fara dei fratelli De Cecco di Filippo Spa.

Per quanto riguarda i premi speciali, all'ingegnere Di Vincenzo il premio è stato attribuito per la sua lungimiranza e l'intuizione che hanno reso internazionali le sue imprese, a Giustino Parruti per aver combattuto senza perdere mia l'umanità, la difficile battaglia del Covid 19.