Premiate dalla camera di commercio le imprese e start up femminili più innovative del territorio

Due imprenditrici, una appena maggiorenne e l'altra di 52 anni, sono le vincitrici dell'edizione 2021 di “Imprese in rosa: che storia!”, il concorso promosso dal comitato per l’imprenditoria femminile della camera di Commercio Chieti Pescara. Si tratta di Simona Iannini e Arianna Pozzi: l'una si è saputa reinventare dopo il terremoto, l'altra a soli 15 anni messe su una start up con 7 persone e appena maggiorenne diventa fonte di ispirazione e modello per le donne che non vogliono smettere di lottare per i propri sogni.

Entrambe hanno ricevuto un premio di 1000 euro nell'ambito della cerimonia che si è tenuta questa mattina 21 dicembre nella sede della camera di commercio di Pescara. A scegliere le vincitrici di questa edizione una apposita commissione composta da: Nunzia Salvatorelli (consigliera camerale); Gemma Andreini (già presidente della commissione pari opportunità Regione Abruzzo); Simone d’Alessandro (sociologo e direttore HubAbruzzo); Vincenzo d’Aquino (direttore del Fla) e Monica Pelliccione (giornalista e scrittrice).

Il giornalista Luca Pagliari ha poi realizzato un documentario, "Le donne del fare" che sarà disponibile sul sito dell'ente camerale nel quale vengono intervistate le vincitrici delle precedenti edizioni.

“Raccontare le storie de “Le donne del fare" mi rende ottimista nei confronti del genere umano. Imprese in rosa, percorsi complicati dalla vita e spesso dagli sguardi scettici degli uomini e da una cultura patriarcale. Ancora c’è chi dice “auguri e figli maschi.” Le nostre imprenditrici hanno spezzato questi schemi. Gli dobbiamo molto anche per questo”.