La camera di commercio Chieti - Pescara protagonista del Forum Eusair dei Paesi della macro regione adriatico - ionica

La camera di commercio Chieti - Pescara protagonista della settima edizione del Forum Eusair dei Paesi della macro regione adriatico ionica, in corso in Albania. Con la sua agenzia di sviluppo, l'ente camerale ha fatto sapere che ci sarà una visita della delegazione albanese a Sottocosta, il salone nautico al porto turistico di Pescara dal 20 al 22 maggio. Le direttrici del lavoro del forum sono Connettività, crescita blu, turismo sostenibile e orientamento giovanile con l'edizione 2022 che torna in presenza dopo lo stop per la pandemia, durante la quale si discuterà delle politiche economiche comuni, tenuto conto del delicato scenario internazionale.

Presente una delegazione del sistema camerale Chieti Pescara rappresentata dal presidente Gennaro Strever e dal segretario generale dell’ente Michele De Vita, anche segretario generale del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico ionico – Forum Aic. Tanti progetti sul piatto per migliorare la cooperazione internazionale e rendere più attrattiva questa area composta da otto paesi (Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia) più due in entrata (Repubblica della Macedonia del Nord e San Marino) che hanno come obiettivo la costruzione di un mercato unico.

L'ente camerale pescarese - teatino con il presidente Strever, sta lavorando in particolare come ente guida per il processo di digitalizzazione balcanica, supportando le imprese, attraverso le 40 Camere di commercio presenti nell’area. Il percorso di assistenza e consulenza è iniziato, a fine marzo, con una visita del presidente Strever e del suo staff in Croazia, presso il centro tecnologico di Zagabria, e proseguirà fino a Visionaria, l’Adriatic innovation forum, quest’anno ancora più ricco di novità di carattere internazionale.

“Mettiamo a servizio delle imprese tutte le nostre conoscenze in ambito tecnologico e di sostenibilità ambientale. Abbiamo un patrimonio informativo qualificato che ci consente di orientare le politiche di crescita e sviluppo, consentendoci di diventare parte attiva di un cambiamento che ci veda uniti e coesi per il raggiungimento di un benessere che sia più ampio possibile”. Strette relazioni dal presidente con tutte le camere di commercio presenti (Dubrovnik, Bosnia Erzegovina, Slovenia, Grecia, Albania e Montenegro: foto in allegato) che aprono scenari di investimento nei settori di reciproco interesse, molto utili alle imprese abruzzesi.