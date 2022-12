Oltre 6mila assunzioni a dicembre in Abruzzo: a fare il grosso è il lavoro stagionale, ma in alcuni settori le professionalità scarseggiano

In Abruzzo a dicembre saranno 6.790 le assunzioni previste, il 61 per cento delle quali a tempo determinato con il restante 17 per cento che riguarderà contratti a tempo indeterminato. Il maggior numero di queste riguarderanno, vista la stagione sciistica alle porte, riguarderanno i servizi di alloggio, ristorazione e turismo: 1.860 quelle previste. Entro febbraio gli interessi saranno 24.730, ma con una variazione in negativo rispetto al 2021 pari a 4.900 assunzioni in meno. Altro dato quello della difficoltà di reperire le professionalità per cui 49 imprese su 100 prevedono difficoltà nel trovare i profili di cui hanno bisogno. Difficoltà che di registrano soprattutto nel settore delle tecniche di pogettazione, della logistica e delle aree di produzione.

E' quanto emerge dall'ultimo rapporto Excelsior presentato all'istituto Mattioli D'Acquisto di San Salvo alla presenza del presidente della camera di commercio Pescara-Chieti Gennaro Strever, il segretario generale Michele De Vita e il responsabile orientamento Gianluca De Santis.

Per quanto riguarda i profili difficili da trovare 40 aziende su 100, come detto, trovano difficoltà a reperirle. Imprese che si riferiscono nel 36 per cento dei casi alle professioni commerciali, nel 28 per cento dei casi ad operai specializzati e conduttori impianti, nel 14 per cento a dirigenti, specialisti e tecnici. Professionalità per le quali nel 41 per cento dei casi non è richiesto alcun titolo di studio con la laurea necessaria solo nell'11 per cento degli stessi.

Alto tasso di disoccupazione e difficoltà di reperire risorse i temi su cui si è soffermato Strever sottolineando l'importanza della formazione su cui la camera di commercio Pescara-Chieti investe e continua ad investire anche guardando al digitale e a settori innovativi come la cyber sicurezza il digital marketing.