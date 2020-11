Cali di fatturato e crisi del mercato, le imprese della moda chiedono aiuto al governo

Cali di fatturato che oscillano dal 35 al 60%, con previsioni anche peggiori, e crisi del mercato: le imprese della moda chiedono aiuto al governo. Per il presidente regionale di Federmoda Cna, Di Michele, «le varie misure fin qui introdotte a sostegno dei diversi settori produttivi non dedicano la dovuta attenzione a questo comparto: servono misure strutturali per sostenere una filiera che in Abruzzo vanta oltre 1.300 aziende».

«Un sistema vitale ma fragile – osserva Di Michele – che risente delle incertezze gravissime provocate dalla crisi che la pandemia ha generato. E che proprio per questo deve ragionare in termini di certezze, se non vuole ritrovarsi a fare i conti con un quadro ancora più negativo, perché adesso è in gioco davvero la sopravvivenza stessa di questa filiera».

Per Di Michele «servono misure come una moratoria finanziaria e contributiva per 18 mesi a partire da gennaio 2021, l’adozione degli ammortizzatori sociali per tutto il 2021, agevolazioni fiscali sull’acquisto di prodotti made in Italy nel nostro Paese».