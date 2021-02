A Bussi aperte le selezioni per due posti riservati ai giovani del Servizio Civile

Il bando è aperto ai giovani fino ai 29 anni che lavoreranno in Comune tramite il Servizio Civile Universale con Unec (Unione nazionale enti culturali)

Aperte le selezioni a Bussi sul Tirino per due posti relativi al Servizio Civile. Il bando è riferito ai giovani fino ai 29 anni ed è stato pubblicato dal Comune assieme al Servizio Civile Universale con Unec (Unione nazionale enti culturali). I giovani saranno impegnati fino ad un anno in progetto di rilevanza culturale e sociale con una retribuzione di 439,5 euro al mese. La scadenza per partecipare al bando è fissata al 15 gennaio alle 14, e la domanda è scaricabile al link https://www.unec.tv/wp-content/uploads/2020/12/Manifesto-BUSSI-SUL-TIRINO.pdf

Per la prima volta il Servizio Civile sbarsa nel Comune di Bussi, un'ottima occasione per i giovani volontari per la propria crescita formativa e professionale. I progetti attivi sono:

Tra Borghi e natura (settore: Patrimonio storico, artistico e culturale per la valorizzazione dei centri storici minori);

Un nonno per amico (settore: Assistenza adulti e terza età in condizioni di disagio).

L'obiettivo è contribuire al rilancio delle piccole comunità interne, per riuscire a dare prospettive di lavoro e di vita ai giovani anche all'interno dei territori d'origine spesso svantaggiati.