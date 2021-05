A disposizione nuovi "buoni viaggio" del Comune per i rimborsi degli spostamenti con taxi o ncc

Prorogato il bando per l'assegnazione di "buoni viaggio" destinati ai cittadini che vogliono usufruire del servizio taxi o noleggio con conducente (ncc). Lo ha fatto sapere il Comune di Pescara aggiungendo che, essendoci ancora risorse economiche a disposizione, l'avviso verrà proprogato fino all'esaurimento dei fondi stessi.

I buoni sono destinati a determinate categorie di utenti per agevolarne gli spostamenti per motivi lavorativi, economici, di salute o di logistica. Tale iniziativa è volta anche a favorire la mobilità urbana, considerate anche le misure di contenimento per Covid 19 attualmente in vigore rispetto al trasporto pubblico.