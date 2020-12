Buoni spesa a Spoltore, ecco entro quando presentare domanda. Si tratta di una misura di sostegno per persone e famiglie in condizioni di momentaneo assoluto disagio, prevista a livello nazionale per via del perdurare della situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19.

Possono presentare domanda i residenti nel territorio di Spoltore che non hanno redditi di qualsiasi natura o misure di sostegno al reddito di carattere pubblico (reddito di cittadinanza, disoccupazione, cassa integrazione e così via). I cittadini possono rivolgersi per ogni informazione allo 085/4964255 o allo 085/4964303 (dal lunedì al venerdì ore 9-13). Le domande vanno presentate entro venerdì 18 dicembre.

Per velocizzare la procedura, eventuali integrazioni istruttorie saranno richieste telefonicamente dall'utenza 329/3740861 o via email: è per questo necessario indicare il proprio numero di telefono e indirizzo di posta elettronica al momento della domanda, che va presentata preferibilmente via e-mail o via Pec all’indirizzo protocollo@comune.spoltore.pe.it (protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it per la posta certificata). Inoltre è possibile consegnarla a mano dal lunedì al venerdì al protocollo (ore 9-12.30).