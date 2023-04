In Abruzzo previste oltre 40 mila assunzioni entro giugno, ma le imprese hanno difficoltà a trovare personale qualificato

In Abruzzo fra aprile e giugno 2023 sono previste 40.360 assunzioni, ma circa il 50% delle imprese ha difficoltà a reperire personale qualificato. I dati sono emersi dal bollettino del Sistema informativo excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal ed elaborato dal Centro studi di Confartigianato imprese Chieti L’Aquila. Secondo l'associazione di categoria, dunque, la formazione si conferma fondamentale per garantire occupabilità e la competitività stessa delle piccole e medie imprese abruzzesi e italiane.

In particolare, in Abruzzo, si prevedono nuovi ingressi nel 23,9% delle 30.650 imprese con dipendenti. Ad assumere sono soprattutto piccole imprese (1-9 dipendenti), pari al 57,9% delle entrate previste. A livello territoriale, in testa c’è la provincia di Teramo, dove il 30,5% delle imprese prevede entrate nel trimestre, seguita da Chieti (27,8%), Pescara (22,5%) e L’Aquila (19,3%). Buona parte delle entrate, 10.680 unità, riguarda i servizi di alloggio e ristorazione ed i servizi turistici. Seguono i servizi alle persone (9.570), le costruzioni (4.910) e il commercio (2.800).

"Il programma Garanzia occupabilità lavoratori (Gol) è un’azione di riforma prevista dal Pnrr per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. La Regione Abruzzo, nel definire con il proprio Piano attuativo regionale la declinazione territoriale del programma, propone un complesso di misure che possono elevare il livello di inclusione nel mercato del lavoro, agendo in primo luogo sull’occupabilità delle fasce di lavoratori più fragili ed esposte al rischio di esclusione sociale e lavorativa.

Il programma si rivolge, infatti, a lavoratori con ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, lavoratori fragili (giovani, donne con particolari situazioni di svantaggio, persone con disabilità, over 55), “lavoratori poveri” e persone disoccupate senza sostegni al reddito ed offre reinserimento lavorativo, aggiornamento, riqualificazione, lavoro ed inclusione e ricollocazione collettiva. Gol rappresenta dunque uno strumento in grado di dare una risposta non solo alle fasce più fragili di popolazione, ma anche alle imprese, che fanno sempre più fatica a reperire profili con competenze precise."

I corsi gratuito di Confartigianato imprese Chieti L'Aquila riguardano operatore di cucina, pasticciere, pizzaiolo, segretario, accompagnatore cicloturistico, make-up artist, grafico pubblicitario, web designer, meccatronico, dermopigmentista, addetto stipendi e paghe. Il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila e di Academy ForMe, Daniele Giangiulli:

“In questo momento estremamente particolare Gol rappresenta uno strumento importantissimo. I corsi gratuiti prevedono tutti una parte teorica ed una pratica all’interno della scuola, nonché degli stage in aziende primarie dei diversi settori. Questo facilita l’avvicinamento degli utenti al mercato del lavoro, consentendo di acquisire competenze specifiche e di capire le reali necessita? ed esigenze delle aziende. La formazione mirata è fondamentale e i numeri lo confermano: la maggior parte degli allievi che di recente hanno concluso un percorso formativo nella nostra scuola ha facilmente trovato occupazione”.