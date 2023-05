Bonus vacanze 2023: quali sono quelli attivi

Nel 2020 la misura di sostegno economica per favorire il turismo, ossia il bonus vacanza, voluta dal Governo per contrastare i danni dovuti alla pandemia, ha ottenuto un buon riscontro. Da allora le regioni si sono adoperate per mettere a disposizione dei fondi e attirare quanti più turisti nel proprio territorio. Parliamo, quindi, del nuovo bonus vacanze 2023, anzi di una serie di misure e incentivi proposti, però, solo in alcune aree.

See Sicily è il bonus vacanze Sicilia 2023 e consiste in un pernottamento gratuito per ogni 3 pagati fino a un massimo di 2 notti. Vale solo nelle strutture ricettive aderenti. A questo bonus è collegata la promozione del costo del viaggio, scontato del 50% per biglietti di voli nazionali, internazionali, navi e aliscafi.

La Regione Piemonte ha messo a disposizione dei voucher vacanza per soggiorni effettuati entro il 30 giugno 2023. Si tratta di uno sconto di 2 notti a fronte di un soggiorno di 4 notti. A questo si aggiungono voucher esperienza.

Anche la nostra regione ha promosso il bonus vacanze ma solo in bassa stagione e solo in alcune aree del territorio. Il bonus vacanze Abruzzo 2023 è infatti valido solamente dal 7 gennaio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 21 dicembre, riguarda i gruppi di persone (almeno 25) e i territori della provincia di Teramo e L’Aquila. Sarà conferito un contributo di 30 euro a fronte di 2 notti di soggiorno. Si aggiunge un rimborso del 50% per attività guidate. Il bonus è offerto dalla Camera di Commercio del Gran Sasso.

Anche il Friuli Venezia Giulia offre un voucher vacanza ma è riservato ai soli cittadini che soggiorno nella loro regione nell’area montana. Il bonus consiste in un importo minimo di 40 euro a persona, fino a un massimo di 320 euro per nucleo familiare.

C’è poi il bonus vacanze Inps 2023 che è però riservato solamente ai pensionati a carico della Gestione Dipendenti Pubblici e della Gestione Fondo ex IPOST. Le domande sono però scadute; la richiesta andava presentata entro il 17 aprile 2023.