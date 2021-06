Bonus tv 2021: rottama il vecchio televisore e ottieni fino a 100 euro per il nuovo

Piovono bonus anche per quanto riguarda la rottamazione del vecchio televisore. Si chiama bonus tv 2021 e dà diritto fino a 100 euro, e senza limiti Isee. Quest’ultima specifica è un passo in più rispetto al precedente bonus, che rimborsava solamente 50 euro e solamente per nuclei familiari con un Isee inferiore ai 20.000 euro. Per ottenere il nuovo bonus tv 2021 bisogna acquistare un apparecchio di ultima generazione (dvb-t2), o decoder, e restituire quello desueto.

Al momento, però, si attende il decreto attuativo per usufruire di questa agevolazione.

Perché comprare una nuova tv?

Dal 1° settembre 2021 sarà obbligatorio adeguarsi al nuovo standard Mpeg-4 per le trasmissioni tv. Entro il 30 giugno del 2022 tutte le emittenti dovranno passare al nuovo digitale terrestre, ovvero il dvb-t2 Hevc. Attualmente è in vigore il dvb-t1.

Il cambiamento favorirà il miglioramento della qualità nella visione dei programmi televisivi. Chi non dovesse adeguarsi al cambiamento, non potrà comunque più vedere i programmi nuovi se dispone di un apparecchio di vecchia generazione.

Come capire se la tv è di vecchia generazione?

Basta sintonizzarsi sui canali 200 di Mediaset o 100 di Rai. Qui comparirà una scritta:

se sarà scritta “Test HEVC Main10” la tv non dovrà essere sostituita;

se la scritta sarà dicitura “canale non disponibile” sarà necessario procedere con la rottamazione e sostituzione dell’apparecchio;

in caso di assenza di scritta, bisogna risintonizzare tutti i programmi. Se lo scherma resta nero, è un apparecchio di vecchia generazione e va sostituito.

Ricordiamo che si ha diritto a un solo bonus, anche se si sostituiscono più televisori. Si può procedere all’acquisto della tv online ma solo se lo store ha la possibilità di inserire la firma digitale.