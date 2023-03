Bonus trasporti 2023: ci sarà ma in ritardo

Il bonus trasporti 2023 è una misura di sostegno economica per aiutare i cittadini nel pagamento degli abbonamenti ai mezzi di trasporto. Si tratta di un contributo di 60 euro, già introdotto lo scorso anno. Il Governo Meloni ha deciso di riconfermare il contributo ma attualmente manca ancora il decreto attuativo, che sarebbe dovuto arrivare lo scorso 14 febbraio. Ad oggi ancora nulla si sa, solo che la misura sarà prorogata. E intanto le famiglie italiane restano in attesa.

Vediamo allora come funziona e chi può richiederlo, così da non farsi trovare impreparati. Il bonus trasporti può essere richiesto per abbonamenti mensili, anche validi per più mesi, e annuali. È stato prorogato fino a dicembre 2023.

La domanda si presenta nell’apposita sezione dedicata al bonus trasporti sul sito del Mims. Dopo l’accesso alla piattaforma con Spid o Cie, sarà possibile richiedere un solo bonus per sé o un figlio fiscalmente a carico. Si può richiedere il bonus ogni mese per un massimo di 60 euro.

Se nel 2022 potevano richiedere il bonus i cittadini con reddito fino a 35mila euro, quest’anno il bonus è stato ristretto a una platea con reddito non superiore a 20mila euro.

Al termine della procedura di richiesta del bonus trasporti si ottiene un codice o un QR code da presentare in biglietteria, oppure on-line se previsto dal gestore, al momento dell’acquisto.